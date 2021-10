Korona virus i Srbija: Koje su mere i kazne na snazi - pojačana kontrola

Pre 30 minuta

Od velikog straha od zaražavanja i nošenja jedne maske preko druge, neprestanog prskanja dezinfekcionih stredstva po rukama do druge krajnosti - sve više onih bez zaštitnih maski u gradskom prevozu i odbacivanja činjenice da je virus i dalje tu, ukazali su lekari i epidemiolozi.

Od petka, do ponedeljka, 18. oktobra napisano je 38prijava u tržnim centrima i hipermarketima, izjavio je rukovodilac Sektora unutrašnje kontrole Komunalne milicije Ranko Šekularac za TV Pink.

Koje mere su trenutno na snazi u Srbiji

Kolika je kazna za nenošenje maski?

Gde moraju da se nose maske

Kazne za nenošenje maski

Ko i kad mora u izolaciju

Oni koji su zaraženi korona virusom moraju da se izoluju i leče u ustanovama koje su posebno određene i pripremljene za to, piše u vladinoj Uredbi.

Svi koji u svom domaćinstvu imaju nekog ukućana koji je oboleo moraju da idu u izolaciju do 14 dana.

To ne važi za one koji imaju dokaz da su preležali koronu, za one koji su se vakcinisali i zdravstvene radnike.