Intervju petkom - Volt Bogdanić: Amerikanac srpskog porekla dobitnik tri Pulicerove nagrade za istraživačko novinarstvo

Pre 6 minuta

On je Amerikanac srpskog porekla i jedan od najboljih istraživačkih novinara današnjice.

„Kad nađete nešto što volite to nije više samo posao, to je kao da idete na plažu.

„Dobiti Pulicera je najuzbudljivije iskustvo u životu, to je nešto što nisam nikad ni sanjao da ću dobiti.

„Tri puta doživeti to je ogromno uzbuđenje, koje pokazuje da moje kolege cene ono što sam uradio", kaže Bogdanić.

Na dan kad je u Vol Strit Žurnalu objavljena prva priča iz tog serijala - rodio mu se sin, a to je i jedina koju je njegov otac doživeo.

„Moje istraživanje i članci koje sam tim povodom pisao direktno su uticali ili mogu čak da kažem i da su doveli do usvajanja novog federalnog zakona.

Najpre, profesor Mihailo Pupin 1924. za roman „ Od pašnjaka do naučenjaka ", zatim Beograđanin Dušan Čarls Simić, jedan od najvećih modernih američkih pesnika, i nedavno Goran Tomašević, fotoreporter kao deo tima agencije Rojters.

Na pitanje da li to znači policu punu pehara, uz osmeh, objašnjava da se ne dodeljuju statue, „samo diplome".

Kako je jednom ispričao, Stefani i on ne rade zajedno na pričama, jer su jake ličnosti oboje .

Tužba od 10 milijardi i usta bez pljuvačke

„Oni nisu verovali u to što su napisali, znali su da lažu.

„Jeste me to potreslo, ali da biste to izdržali morate imati jak stomak i jaku kičmu.