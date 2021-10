Svemir i Albanija: Da li će komšijski satelit uskoro krenuti put zvezdanih staza

Otkud albanski satelit na putu ka svemiru?

„Moguće da albanski univerzitet i priprema to, ali je pitanje u kojoj fazi je projekat jer mi nemamo nikakve dodatne informacije, niti Spejs Iks ima potvrdu da je sklopio ugovor sa albanskim univerzitetom ili nekim institutom o lansiranju.

„To bi nam bila potvrda da će se to stvarno desiti, dok ovako kad političar tako nešto izjavi, treba biti oprezan i skeptičan po tom pitanju", govori za BBC na srpskom Srđan Penjivrag, predsednik astronomskog društva „Milutin Milanković" iz Zrenjanina.

„Može čak za milion evra da se lansira, ali onda ste ograničeni kilažom i to su sateliti oko 150, 200 kilograma", navodi Penjivrag.

On pretpostavlja da će se na takav korak odlučiti i Albanija jer je druga vrsta lansiranja, gde su na raketi veliki satelit i misija, daleko skuplja - od 50 do 70 miliona dolara.

Simpsonovi kao proroci

Do sada se u nekoliko navrata pokazalo da je popularna američka animirana serija Simpsonovi predvidela pojedine događaje iz budućnosti, pa tako i ovaj.U epizodi pod imenom The Crepes of Wrath iz 1990. godine Adilj Hodža, đak na razmeni iz Albanije, dolazi u Springfild, u dom Homera i Mardž Simpson.