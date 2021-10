Kursadžije, IMDb i Mario Vrećo: Kako se srpska serija našla rame uz rame sa „Igrom prestola"

Pre 1 sata

„Malo mi je to snobovski i tako se rodila ideja", kaže Vrećo za BBC na srpskom.

„Igra prestola" i Kursadžije u istom košu

„Sada i BBC piše o Kursadžijama i takve stvari su mi vrlo smešne", kaže on.

O čemu se radi u seriji

„Kursadžije", serija koja se na televiziji Pink prikazivala sedam godina, emitovana je do 2013. godine.

„Serija je lakmus za netoleranciju u Srbiji. To je opasno jer čini mi se da vraća međuetničku napetost.

„Šta reći za emisiju u kojoj se u udarnom terminu pričaju vicevi tipa: 'Kako Mrkonjić proverava most? Stavi na njega Albance i Hrvate i kaže im da skaču u mestu. Ako most ne padne, dobar je. Ako most padne, odličan je!'?", rekao je listu Blic Dragan Ilić, voditelj i TV kritičar.