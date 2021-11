Ekologija, nauka i Srbija: Igra zelenih mehura - Šta je foto-bioreaktor i kako smanjuje zagađenje u Beogradu

Pre 1 sata

Kako funkcioniše foto-bioreaktor?

„Dok vazduh prolazi kroz sistem, mikroalge vezuju ugljen-dioksid, odnosno vrše fotosintezu i taj ugljen-dioksid zarobljavaju u formi biomase i uz to proizvode kiseonik", objašnjava Spasojević, naučni savetnik na Institutu za multidisciplinarna istraživanja.

Tvrdi da su ove jednoćelijske alge koje, između ostalog, žive i u jezerima, rekama i barama Srbije, 10 do 50 puta efikasnije u fiksaciji ugljenika u odnosu na kopnene biljke.

Efekat staklene bašte je proces koji dovodi do prekomernog zagrevanja Zemljine površine, a pored ugljen-dioksida, grupi ovih gasova pripadaju i vodena para, metan, azot-suboksid i hlorofluorokarbonati.

Prema rečima Aleksandra Jovovića, profesora Mašinskog fakulteta u Beogradu, Srbija godišnje u atmosferu emituje 58 do 62 miliona tona ugljen-dioksida ili njegovog ekvivalenta.

Da li je ovaj sistem adekvatna zamena za drvo?

Nekoliko minuta kasnije do akvarijuma, kako ga je nazvao, stiže i sedamdesetjednogodišnji Petar Đuričić.

„Nisam baš kompetentan da iznosim neko mišljenje o ekologiji i urbanizaciji, stvarno ne znam ništa o tome, ali smatra da to jesu neke teme o kojima treba dosta voditi računu, pogotovo u Beogradu", ističe mladić.

„Pa sad da li je to dobro ili nešto drugo, to je već druga priča."

„Svakako bi trebalo izbeći situacije da se drveće seče, ali ako već dođe do toga mislim da je to ok alternativa, ukoliko već ima tako dobre funkcije."