Srbija i pobuna JSO 20 godina kasnije: Običan protest i(li) uvod u ubistvo Zorana Đinđića

Pre 9 minuta

Pobuna, tokom koje su Crvene beretke , jedna od najelitnijih jedinica u zemlji, otkazale poslušnost i, između ostalog, blokirale auto-put u Beogradu, trajala je od 9. do 17. novembra 2001. godine.

„Ta pobuna je veoma važna, iako to možda ne izgleda tako u prvi mah", kaže Žarko Korać, u to vreme potpredsednik Vlade Srbije.

„Ona je početak rušenja vlade Zorana Đinđića i direktno je dovela do njegovog ubistva (12. marta 2003. godine)", tvrdi on.

Predsednik DSS-a u to vreme bio je Vojislav Koštunica, tadašnji predsednik SR Jugoslavije.

Vojislav Koštunica u to vreme nije odmah komentarisao pobunu - kasnije je deo čuvenu izjavu o lekarima i uniformama - ali je o njoj govorio Zoran Šami, tadašnji potpredsednik DSS, koji je preminuo 2016. godine.

Šta se desilo?

U oktobru 2000. u Srbiji dolazi do velikih opozicionih demonstracija kada je sa vlasti svrgnut Slobodan Milošević, predsednik Savezne Republike Jugoslavije.

Tada dolazi do prvog otvorenog sukoba lidera dve stranke i najistaknutijih ličnosti DOS-a, Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice, koji se protivio Haškom tribunalu.

