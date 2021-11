Srbija, žene i poljoprivreda: 'Ne smem ni da razmišljam o penziji' - kako žive sezonske radnice u poljoprivredi

Pre 22 minuta

Prema podacima zvaničnog portala za prijavu, to je sada najčešće muškarac, starosti između 18 i 30 godina, iz Novog Sada, koji je u protekle dve godine najčešće radio na poslovima od pripreme zemljišta do žetve, sortiranju i skladištenju proizvoda ili berbi jabuka.

Izvor: Publikacija Evropske komisije Precarious work from a gender and intersectionality perspective, and ways to combat it