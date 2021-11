Korona virus i Srbija: Lažne kovid propusnice u beogradskim lokalima, još nisu stigle do Niša

Pre 28 minuta

„Izvršili smo legitimisanje lica - pregledom lične karte i kovid sertifikata, i ustanovili da je to kovid sertifikat druge ženske osobe, a prilikom provere videli smo i razlike u prezimenu i matičnom broju, kju-ar kod je bio ispravan, ali se vodio na drugo lice", rekao je Predrag Antović iz Komunalne milicije za Radio-televiziju Srbije .

Na pitanja upućena komunalnoj miliciji u Beogradu o tome koliko je slučajeva falsifikovanja kovid propusnica zabeleženo u glavnom gradu Srbije do sada i o tome na koji način su one lažirane, BBC novinari do objavljivanja teksta nisu dobili odgovor.