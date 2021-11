Potpis ispod fotografije,

Zbog toga Milorad svakodnevno traktorom ide do jezerca Vrševina, odakle on i komšije ispumpavaju vodu i zatim je u cisternama prevoze do krava. Uprkos uloženim naporima i trudu, prinos mleka smanjio se ovog leta za jednu trećinu, što, uz dodatne troškove koje su imali za prehranu, znači da je Miloradovo domaćinstvo u minusu. Da bi prebrodili zimu moraće da troše zalihe. Osim roditelja i supruge sa kojima živi, Milorad ima i dve ćerke, koje se školuju u obližnjim gradovima. Njihovu budućnost Milorad ne zamišlja na selu, već se nada da će kad završe školovanje otići u inostranstvo.