Srbija i životna sredina: „Grejna sezona je okidač za povećanje nivoa zagađenosti vazduha"

Pre 28 minuta

Tokom novembra su Beograd, Skoplje, Zagreb i Sarajevo bili među najzagađenijima na svetu, često ustupajući to mesto manjim gradovima širom zemalja bivše Jugoslavije

Dimnjaci neumorno ispuštaju otrovne materije i po pravilu podsete na za sada naizgled nerešiv problem na Balkanu - tokom novembra su Beograd, Skoplje, Zagreb i Sarajevo bili među najzagađenijima na svetu , često ustupajući to mesto manjim gradovima širom zemalja bivše Jugoslavije.

U Srbiji neki od njih su Valjevo, Šabac, Bor, Lazarevac, Niš, Užice, a na to ukazuju i izveštaji Agencije za zaštitu životne sredine.

„Posledice se kreću od običnih iritacija kao što je kašalj, suzenje i svrab u očima, preko ozbiljnih bolesti, pa do smrtnih ishoda", navodi ona za BBC na srpskom.

Šta donose individualna ložišta?

„To je zapravo mnogo kada sumpor svedete na toplotnu moć", navodi on.

„Ljudi to vide, znaju, ali to je jeftinije.

Dodaje da nema mogućnosti da dođe inspekcija i zabrani nešto, pogotovo to što je u legalnoj prodaji.

Ugalj - najveći zagađivač

„Pošto ugalj pored organske materije sadrži i nečistoće kao što su sumpor i toksični elementi, i to se oslobađa u vazduhu u vidu sumpor-dioksida ili čestica arsena, nikla, kalijuma, olova, radioaktivnih elemenata i svega što ugalj u sebi ima", objašnjava.

Kaže da bi bilo najbolje da svi pređu na pelet, pošto je on bolji nego mazut, otpad ili ugalj.

„Ipak, to ima drugu stranu medalje - seče se ogromna količina šume", navodi.

Nastaju pri svakom sagorevanju, zato što u vazduhu dolazi do međusobne reakcije azota i kiseonika na visokim temperaturama.

Oni se brzo razlažu u atmosferi i reaguju sa drugim supstancama koje se obično nalaze u vazduhu, što može da dovede do stvaranja ozona ili smoga, kao i azotne kiseline koja je glavni sastojak kiselih kiša.

Izlaganje azotovim oksidima dovodi do iritacije disajnih puteva i pluća .

„ Monitoring sistemi Agencije za zaštitu životne sredine i Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja obuhvataju nekoliko parametara produkata sagorevanja, tipa azotove okside, sumpor-dioksid, PM 10 i/ili PM 2.5 frakcije čestica - a šta čestice u sebi sadrže, to niko ne zna", kaže Đorđević.

Takođe, spaljivanjem peleta, jalovine i sirovog lignita prvenstveno dolazi do čestičnog zagađenja i oslobađanja raznih drugih toksičnih supstanci sadržanih u njima, dodaje.

Tako je u Beogradu, Nišu, Smederevu, Pančevu, Užicu, Kosjeriću, Valjevu, Kraljevu, Novom Pazaru, Kragujevcu, Zaječaru i Zrenjaninu došlo do prekoračenja granične vrednosti suspendovanih čestica PM 10 ili PM 2.5.

'Gasna komora'

Šta donosi centralno grejanje?

Proteže se dužinom 2.800 kilometara sa ukupno 23.042 podstanica, a više od 20 odsto domaćinstava je priključeno, pokazuju podaci iz Nacrta Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu.

U brojkama za 2020. godinu, to znači da su radijatori u skoro 1.900.000 stanova bili topli s početkom grejne sezone 15. oktobra, a u njoj će uživati do 15. aprila.

„Više ljudi ga nema, nego što ga ima", navodi on za BBC na srpskom.

Kako zagađen vazduh utiče na zdravlje?

Navodi da se posledice kreću od običnih iritacija kao što je kašalj, suzenje i svrab u očima, preko ozbiljnih bolesti, pa do smrtnih ishoda.

„Najsitnije čestice koje se udišu iz zagađenog vazduha dolaze do respiratornih bronhiola i alveola, te oštećuju strukturu epitela i funkciju u tim delovima pluća", navodi ona za BBC na srpskom.

„Otrovne supstance dospevaju do mozga, oštećuju nervne ćelije i izazivaju različita neurološka oboljenja, među kojima i preranu demenciju i Alchajmerovu bolest", navodi.

Spaljivanje otpada - nova opasnost

Kod spaljivanja otpada dolazi do emisije velike količine raznih hemijskih vrsta.

One su uglavnom toksične, kancerogene, teratogene (može dovesti do oštećenja ploda u trudnoći kod ljudi i životinja) i mutagene (može dovesti do promena na genima), navodi Đorđević.