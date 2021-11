Srbija i zdravlje: Život sa cističnom fibrozom u Srbiji - „razmišljamo kako je umreti mlad, da bismo nadživeli mladost"

Ova 30-godišnja kopirajterka se bori sa cističnom fibrozom, naslednom genetskom i smrtonosnom bolešću, i to je jedini način da izgura dan, pošto njena pluća rade sa 25 do 35 odsto kapaciteta, a kao posledica ovog oboljenja javili su se osteoporoza i dijabetes.

Cistična fibroza (CF) je bolest koja pogađa jedno od 2.500 do 3.500 novorođenčadi i smatra se najčešćom retkom bolešću kod ljudi bele rase, navodi se na sajtu Centra za genetiku DNK.

Kako izgleda živeti i odrastati sa smrću na umu?

Dragana Grubić se seća da tih godina niko „nije imao pojma šta je cistična fibroza", a njeni roditelji su do informacija mogli da dođu samo preko lekara ili tokom razgovora sa roditeljima druge dece u bolničkim čekaonicama.

„Nisam sa roditeljima mnogo pričala o tome i nisu me gledali kao bolesnu, što je doprinelo da izrastem u osobu kakva sam danas - imali su stav `okej, imaš bolest, borićemo se` i to je to", prepričava ona.