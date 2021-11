Fudbal i reprezentacija Srbije: Katshuito Kinoši, Piksijev pomoćnik, za BBC na srpskom - kako sam postao Kinošić

„Za nas to nije čudo, već rezultat napornog rada", dodaje.

„Znali smo da je to ono što moramo da uradimo, da se ujedinimo, nikada ne odustanemo, igramo lep fudbal i donesemo rezulat - to se i dogodilo", navodi.

„Volim srpsku hranu i kada jedemo, a ja ne mogu više, oni mi kažu: 'Ajde, Kino, moraš da pojedeš to, to je pljeskavica'", citira Kinoši njihove ubeđivačke metode.

Kinoši(ć)

„Epidemija korona virusa to otežava, većinu vremena provodim u Staroj Pazovi (gde je sportski centar Fudbalskog saveza Srbije), tako da nemam mnogo kontakta sa ljudima", kaže.

„Gledaju, gledaju i onda kažu: 'Aaaa, Kino', pa priđu, čestitaju mi, požele dobrodošlicu u Srbiju i slično - to me čini srećnim", navodi.

Kako to?

„To je fudbal, vaš um je podešen na to".

„Nekima sam rekao: 'Bićete stariji, ostarićete, znate to, zar ne?'.

„Kažu svi da im se sviđa moj stil i znaju da je to sve dobro za njih", ističe.

Da li se to zaista desilo?

Kinošijeva priča

„Fudbal je oblikovao je čitav moj život i naučio me mnogo toga, naročito kako da preživim u ovom svetu", dodaje.

Da bi to postigao, smatra, mora da ima rezultate i da se bavi fudbalom na vrhunskom nivou.

„Te stvari, na kraju, čine moju porodicu srećnom - to je najveći cilj, to je moj ikigai ", kaže.

To su bile formativne godine japanskog fudbala, jer je Džej liga - prva profesionalna liga Japana u fudbalu - osnovana 1992. godine.

Kinošijeva i Piksijeva priča

„Svi su znali da je on odličan igrač i pitao sam se kako ga zaustaviti - znao sam da mu je samo trenutak dovoljan da reši meč", navodi Kinoši.

„'Ne dajte mu da igra', rekao sam igračima, iako sam znao da je to veoma teško uraditi".

„To je to, ovo je fudbal, on je fudbal", pomislio sam.