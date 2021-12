Femicid u Srbiji: Kako je moj otac ubio moju majku

Dejan Mošić je pristao da priču svoje majke ispriča za BBC na Međunarodni dan borbe protiv femicida, jer smatra da to duguje pokojnoj majci, a i kako bi apelovao na druge žrtve nasilja da što pre preduzmu sve mere i da pre svega izostave strah ili porade na njemu

Od januara do oktobra 2021. godine u Srbiji su u nasilju u porodici ubijene 22 žene, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova do kojih je došao Autonomni ženski centar (AŽC) i dostavio ih BBC-ju.

Nikad dočekani kraj jedne drame

Majka mu je slala svoje fotografije na kojima je doterana i nasmejana, a on se spremao da pođe na razgovor za dobijanje vize za boravak u Austriji.

Ilustracija/Od početka 2021. godine do kraja oktobra u Srbiji je registrovano više od 18.000 slučajeva porodičnog nasilja

„Pozvao sam sina i zamolio ga da ode do centra grada kako bi ispratio babu, pošto su svi ostali u tom trenutku bili na poslu ili zauzeti."

'Tata, deda je ubio babu'

„Sve me je asociralo na tugu, bol, nedostatak... Kao da čovek predoseti nešto, ali nijednog momenta ne pomislih na najgori mogući scenario kada je majka u pitanju", priseća se Dejan.

„Nazvao me je sin i vrlo uznemireno glasom rekao: Tata, deda je ubio babu!

„U sekundi sam odreagovao svesno, kao da sam to već čuo i da je to bilo već viđeno."

Bio je zabrinut za sina, najvažnije mu je bilo kako se on oseća.

„Rekao sam mu da pozove komšinicu i ispriča šta se desilo dok ja ne pozovem suprugu koja je bila na poslu. Nazvao sam sestru, prijatelja da ode do kuće da se nađe za sve za šta bude potrebe.

Šijući maske, haljine i posteljine, one zašivaju rane porodičnog nasilja.

Višegodišnje zlostavljanje

U prvih devet meseci 2021. godine, u Srbiji su u nasilju u porodici ubijene 22 žene, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova do kojih je došao Autonomni ženski centar (AŽC).

„Koliko me je samo puta presecala misao, koje sam bio svestan kasnije, zašto bih sebe svaki put izlagao stresu i problemu kada znam da će posle nekoliko dana opet sve biti takoreći normalno .

„Kasnije, što sam stariji i zreliji bivao, suprotstavljao sam se [ocu] čak i fizički. Tada bi mi pretio da će me ubiti ukoliko dignem ruku još jednom na njega ili bi me ucenjivao da će me izbaciti iz kuće", priča Dejan.