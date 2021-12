Korona virus, bolnice i operacije: Ko su hirurzi koji operišu kovid pacijente u Srbiji

Pre 17 minuta

„Tada, ne možete da znate zašto je tačno pacijent preminuo, da li zbog naše greške, korona virusa ili nekog drugog uzroka", dodaje on.

Do 19. decembra, u Srbiji je od korona virusa preminulo više od 12.400 ljudi, a zaraženo je blizu milion i trista hiljada ljudi.

Priča prva: Valjevo - Iz obrenovačkih poplava u korona režim

Dok skidamo svu odeću i oblačimo posebnu hiruršku, sestre me pitaju: 'Da li se onesvešćujete?'.

Odgovaram: „Nisam do sada, ali ko zna".

Tokom zahvata je bitno da se hirurzi i osoblje čuje, da govori samo ko treba, dodaje on.

Stojakovićev tim je do sada morao da operiše više od 130 pacijenata sa drugačijim ishodom testa.

„Primenjivao sam tehniku bezbrojnog ponavljanja. Svakodnevno smo vežbali oblačenje opreme i to po desetinu hiljada puta".

Jer, kaže on, „svaki pokret koji ponovite, sutra dočekujete spremniji i sa manje straha".

„Na početku je to trajalo i po nekoliko desetina minuta", kaže on.

'Nema obdukcije - nema ni tačnog odgovora'

„Služi i da bi se bezbednije prenosili instrumenti do pacijenata zaraženih od korone".

Mahom su to bile urgentne operacije koje nisu mogle da se odlože i da se sačeka da pacijent preleži korona virus.

Hirurzima ova nepoznanica, dodaje on, posebno teško pada, jer ni porodicama preminulih ne mogu da daju tačan odgovor.

'Surovo vreme za teške slučajeve'

„U kratkim zanosima smo operisali samo hitne slučajeve", kaže on.

Priča druga: Zaječar - Gangrena u doba korone

„Zbog kovida je došlo do progresije bolesti i sada je potrebno uraditi amputaciju noge, a čovek je i dalje pozitivan na korona virus", kaže Milačević za BBC na srpskom.

Strah na duge staze

Milačević je danas dežurna, a to znači da će raditi i više od 32 sata, jer je zadužena i za hitne slučajeve koji dolaze iz Urgentnog centra.

„Ali, to je zabrinutost na duge staze, jer mi kao hirurzi znamo da se možda nikada nećemo vratiti u punom obimu na posao koji smo ranije radili, a to neće biti dobro za pacijente".

Njen sin zbog oštećenja vida ne sme da primi imunizaciju do kraja života i zato ne može da dobije vakcinu protiv korona virusa.

„A i on je mlada osoba koju je bilo teško zadržati u kući, a ja sam bila u bolnici stalno. To je neverovatno opterećenje".

'Biće operacije'

Iako je polovina opreme u operacionom bloku poslednjih godina obnovljena, na šta je načelnica ponosna, pojedina oprema stara je i do 50 godina.

Priča treća: Leskovac - kako reći pacijentu 'sačekajte da prođe talas'

„Nikada nije lako reći pacijentu sa malignim tumorom - sačekajte malo da prođe talas", kaže on.

„Jer vi znate šta to za njih znači i psihološki i realno".

„Imamo dosta dežurstava jer je jedan broj lekara u delu bolnice u kojem se leče pacijenti sa infekcijom", objašnjava on.

Sa fotoreporterom i hirurgom odlazim do intenzivne nege, u kojoj su pacijenti koji se oporavljaju od operacije.

Sada živimo pravila iz hirurgije

„Vrlo je bilo neprijatno, najteža mi je bila distanca", kaže on.

„Ti prvi slučajevi su bili za nas dramatični, bilo nam je jako teško kada to čujemo, nismo ni mi shvatali da će to biti toliko opasno", kaže on.