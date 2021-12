Srbija, Rusija i nuklearna energija: Nuklearna elektrana u Srbiji - koliko je atomska budućnost daleko?

Međutim, u Srbiji trenutno ne postoji regulatorni i administrativni okvir koji bi uredio izgradnju i rad nuklearnih elektrana, a nema ni naučnog i stručnog kadra koji bi u tome mogao da učestvuje, navodi se u Strategiji razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine .

„Rosatom aktivno radi na stvaranju novih prilika za izvoz nuklearne tehnologije, a država Rusija to podržava, tako da verujem da bi bili spremni da grade i treću nuklearnu elektranu na Balkanu", dodaje.

Da li Srbiji treba nuklearna elektrana?

Beograd je često na prvom mestu među gradovima sa najzagađenijim vazduhom na svetu, a krivci za to su upravo termoelektrane na ugalj, druge fabrike, saobraćaj i individualna ložišta.

Potpisivanjem Deklaracije o zelenoj agendi za Zapadni Balkan u novembru 2020. godine, Srbija se obavezala da će do 2050. izbaciti ugalj iz upotrebe.

„Ako brinemo o životnoj sredini, moramo da napuštamo termoelektrane, a najbolji način za to je prelazak na nuklearnu energiju", objašnjava Miloš Zdravković, stručnjak za energetiku.

Dobijanje struje u nuklearnim elektranama emituje veoma male količine ugljen-dioksida i sitnih čestica, dodaje on, što potvrđuje i analiza Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča.

Srbija „zimi ima manjkove, a leti viškove električne energije", ali u proseku „uspeva da proizvede dovoljno struje za svoje potrebe", ocenjuje on.

„U zavisnosti od tipa i broja reaktora, u nekoj budućoj nuklearnoj elektrani bi moglo da pre proizvodi od 200 do više od 1.000 megavata po reaktoru."

„Da li Srbiji treba nuklearna elektrana je pitanje energetike, a sa kim bi mogla da je gradi je pitanje politike, i to vrlo delikatno", kaže Nikola Rajaković, penzionisani profesor Elektrotehničkog fakulteta i predsednik Saveza energetičara Srbije, za BBC na srpskom.

„Kada se male zemlje kao što je Srbija opredele za nuklearnu tehnologiju, one postaju politički i energetski zavisne od zemlje koja im tu tehnologiju isporučuje.

„Gotovo da nema idealnijeg načina od nuklearne elektrane da se mala zemlja natera da igra po notama koje svira isporučilac, ko god on bio", ističe Rajaković.

Rosatom se strateški bori za tržišta na kojima bi konkurencija mogla da ih potuče, dodaje on.

Međutim, ova strategija ponekad dovodi do sukoba interesa između energetskih giganata u samoj Rusiji, skreće pažnju Simonov.

Da li je izgradnja nuklearne elektrane u Srbiji moguća?

Od raspada Jugoslavije, Srbija nije ukidala moratorijume, pa nema primera kako se to radi u praksi.

Do sada nisu, koliko je poznato, preduzeti koraci u smeru promene zakona.

Da li je moguće pokrenuti nuklearna postrojenja u Italiji

U Italiji su do 1987. godine bile aktivne četiri nuklearne centrale.

Na referendumu, održanom godinu dana nakon černobiljske katastrofe, odlučeno je da moraju da se izmeste, što je dovelo do njihovih zatvaranja.

Iako je moratorijum istekao pre 10 godina i nema zabrane gradnje kao što je to slučaj u Srbiji, u Italiji nikada nije postignut politički konsenzus po pitanju povratka na nuklearnu energiju.

Srbija ulazi u igru

Srbija do 2025. godine treba da poveća korišćenje energije iz obnovljivih izvora sa sadašnjih 18.9 odsto na 27 odsto, ali i da otvori nove površinske kopove za ugalj, predviđa Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine.