Zdravlje i Srbija: Kako funkcioniše zdravstveno osiguranje i zbog čega je važno

Pre 1 sata

„Zdravlje nije roba i ono zavisi od toga kakav nam je zdravstveni sistem - on utiče na život i na smrt", kaže Natalija Perišić, profesorka Fakulteta političkih nauka (FPN), za BBC na srpskom.

BBC na srpskom je pokušao da dobije podatke za 2020. godinu, ali iz ovog fonda nisu odgovorili na pitanja do trenutka objavljivanja teksta.

Autor fotografije, EyeWire, Inc

„Ukoliko je u nekoj zemlji neophodno da ogromnom broju ljudi bude pružena neka usluga, onda je svrsishodnije da tu uslugu pruža jedan sektor i isplativije i jeftinije je da to radi država.

Ovaj oblik osiguranja nudi mogućnost da do usluge u privatnim ustanovama dođu „daleko brže" nego kroz sistem socijalnog osiguranja, tvrde iz Udruženja osiguravača Srbije (UOS) za BBC na srpskom.

Polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja se može kupiti za od "10 do nekoliko stotina evra" i zavisi od paketa usluga, zdravstvenog stanja i godina osiguranika i osigurane sume koju oni žele da imaju na raspolaganju, dodaju iz UOS.

Iskustva iz drugih evropskih zemalja - od Austrije i Slovačke do Velike Britanije

Tamošnji sistem zdravstvenog osiguranja podseća na srpski - „samo što se u Austriji dosta ulaže u sistem i veoma si zaštićen kao pojedinac", kaže on za BBC na srpskom.

„Nega u bolnici je bila super - nisu hteli da me otpuste dok mi rezultati nisu bili u redu", kaže ovaj 59-godišnji moler.

Američki sistem osiguranja

Nije zdravstveno osiguran u toj zemlji, jer „osiguranje košta 800 dolara mesečno, a povratna karta do Srbije 600", objašnjava on.

„Žena me je pregledala, prepisala mi je kapi i posle mi je stigao račun od 2.100 dolara.

„Na kraju mi ni to nije pomoglo, pa mi je moj oftamolog iz Paraćina preko video poziva pomogao i posavetovao me je šta da koristim od terapije", kaže on.