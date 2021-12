Amerika i poznati: „Nikad ne odustaj" - Kim Kardašijan položila ispit na pravima iz četvrtog puta

Pre 10 minuta

Pred Kardašijan je dug put do diplomiranja na kojem je čeka još jedan prelomni ispit.

Kim Kardašijan i njena porodica postali su poznati zahvaljujući televizijskom serijalu Keeping up with the Kardashians koji je premijerno emitovan 2007. godine.