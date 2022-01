Dabar i Srbija: Istrebljen zbog mesa, krzna i mirisa, ponovo naseljen kao ekološki važna vrsta

Posno meso i sekret za parfem

„Postoji zapis iz 18. veka gde je jedna cela porodica uhvaćena u mrežu, sa turske strane obale, nizvodno od Sremske Mitrovice, tako da su ih ljudi lovili odavno i to je glavni razlog njihovog nestanka", tvrdi profesor Ćirović.

„Nemate istorijskih zapisa, a moguće je da su ista kanonska pravila važila u drugim crkvama, ali je posle toga nestao, pa do današnjih dana to ostaje pomalo nejasno", dodaje.

Kako je vraćen u Srbiju?

„Jedna porodica zauzima teritoriju od jedan do tri kilometara, a pošto je Zasavica 33 kilometara duga, kapacitet je pri kraju pa mladunci kada su polno zreli odlaze od roditelja i iz rezervata."

Gde živi u Srbiji?

Profesor Ćirović kaže da „kontinuiranu populaciju" imamo na skoro čitavoj dužini toka Dunava, sve do Đerdapa, dok su porodice dabrova zabeležene i na Savi, Drini, Kolubari, Tamnavi...

Takođe, čitava Vojvodina je naseljena ovim glodarima - od Tise, Begeja, Tamiša, pa do brojnih vojvođanskih kanala.

„Pretpostavlja se da je jedan davno udavljeni dabar u mreži kod Brčkog verovatno poreklom od dabrova sa prostora Srbije jer u to vreme populacija koja je uspostavljena u Hrvatskoj bila je dosta daleko odatle", objašnjava Ćirović.

„Za ozbiljnije praćenje potrebno je savremenijim metodama daljinskog, pre svega satelitskog praćenja to uraditi i onda bi dobili mnogo kvalitetnije odgovore."

Takođe je problem, tvrdi profesor, nedostatak sredstava i što država, odnosno Ministarstvo to „ne prepoznaje kao važnu temu", iako praćenje ove vrste može biti višestruko korisno.

„Veoma je važno da nastavimo sa monitoringom populacije jer će nam to pomoći da očuvamo dabra i da smanjimo probleme koje može da napravi ljudima na lokalu.

Strogo zaštićena vrsta

Zakon o zaštiti prirode propisuje niz zabrana po ovom pitanju - od hvatanja, držanja i ubijanja strogo zaštićenih vrsta, preko uništavanja legla i njihovih staništa, do trgovine, držanja i uzgajanja ovih vrsta, kojima pripada i evropski dabar.

Dobar glodar i njegove druge osobine

Iako mnogi misle da on to čini kako bi prikupio materijal za izgradnju brane, profesor Ćirović kaže da dabar tako dolazi do „visokih i sočnih grančica i lišća".