Srbija, istorija: Sava Vladislavić Raguzinski - srpski plemić i diplomata ruskog cara kome je Vivaldi posvetio operu

Posveta Vivaldija

„Sava je u to vreme bio jako moćan i uticajan čovek, verovatno je da su se poznavali od ranije ili je on bio upoznat sa njegovim delom.

„On ga vraća u Veneciju na jedan velelepan način, obezbeđuje mu svoju palatu na Trgu svetog Marka gde su održavane probe, to nije bila samo novčana pomoć ili mecenstvo", kaže Vukomanović za BBC na srpskom.

O Savinom uticaju govori i podatak da se našao na karikaturama venecijanskih umetnika iz perioda od 1715. do 1725. koje se danas čuvaju u bogatoj kolekciji britanske kraljice .

Skrenuo pažnju Rusije na Balkan

„On nije rođen u Rusiji, došao je i uprkos tome što je bio stranac postao je veliki čovek u Rusiji, to je važno", kaže Popadeva koja trenutno živi u Moskvi.

Iako ga u medijima nazivaju „ocem ruske obaveštajne službe", ona smatra da to nije tačno, uprkos tome što je imao neke obaveštajne funkcije dok je sarađivao sa diplomatama u Carigradu.

„To je najbitnija stvar, on je prvi skrenuo pažnju Rusije na Balkan", kaže ova politikološkinja za BBC an srpskom.

„Postoji porodična legenda za koju želim da verujem da je istinita, da je Sara Vladislavić rodila blizance Vukomana i Duku i od Vukomana su Vukomanovići, od Duke Dučići, to je ono što je Dučić tražio.

Odakle je krenuo?

„Posle Kosovske bitke dobar deo sitnog plemstva se sklonio u Hercegovinu, to je Hum i Zahumlje", kaže Dimić.

To će omogućiti mladom Savi da se školuje u Veneciji, tadašnjoj Mletačkoj republici, ali i da u mladosti poseti Francusku i Španiju.

Pošto je latinski naziv Dubrovnika Raguza, on tamo dobija nadimak Raguzinski, što znači - dubrovački.

Karlovački mir

U to vreme u Evropi traje Veliki bečki rat od 1683. do 1699. između Osmanlija i hrišćanske Evrope - Svetog rimskog carstva, Rusije, Mletačke republike, Poljske i Litvanije.

Pregovori su trajali 72 dana tokom kojih je preminuo predstavnik Mletačke republike i on je sahranjen u dvorištu kapele, piše Nacionalna geografija .

„Patrijarh Čarnojević i srpski prvaci su stupili u kontakt sa njim i već su dobili za Srbe privilegije 1690. i on je na neki način zastupao interese Srba", navodi Dimić.

„Tako dobijaju privilegije za danak u krvi koji je srpski narod dao u bitkama i propatio", opisuje on.

Savetnik u turbulentno vreme

U to „turbulentno i rovito vreme" velikog rata, kako ga opisuje istoričar, Vladislavić plete trgovačku mrežu po Evropi.

Istražujući život slavnog pretka Branko Vukomanović je dva puta bio u Burjatiji, do koje se u savremenim uslovima putuje čitav dan, a do koje je Sava putovao na konju

„On je rekao `zamislite danas potpisuju nešto Erdogan i Putin i na to se potpiše neki Srbin jer mu i jedna i druga strana veruju`, toliko je bio poštovan i moćan", citira ga Vukomanović.

Srbi - potencijalni saveznici Rusa

U to vreme će Sava skrenuti pažnju cara na Balkan.

„Petar zna da je on Srbin i tad mu Sava ukazuje na srpsko pitanje da ovde na Balkanu postoji jedan pravoslavni hrišćanski narod kome i on pripada i koji bi mogao da bude veliki saveznik Rusije u budućim izlascima na toplo more", kaže Dimić.