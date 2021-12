Korona virus, Srbija i zaštita podataka: BBC istražuje - zašto su kovid redari, ni krivi ni dužni, imali pristup ličnim podacima građana

Pre 1 sata

Kovid redari su imali pristup ovim podacima građana do četvrtka 23. decembra, kada su novinari BBC-ja predočili ovaj problem predstavnicima Kancelarije za informacione tehnologije (IT) i elektronsku upravu (eUprava).

Mogućnost deljenja podataka o ličnosti kao „prihvatljiv rizik"

To znači da je do 23. decembra, kada je Kancelarija za IT i eUpravu smanjila količinu podataka koji se prikazuju, svako ko je imao link do nečijeg sertifikata i internet vezu mogao bezbroj puta da pristupi tuđim ličnim podacima i prosledi ga dalje.