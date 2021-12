Žene, seksualno zlostavljanje i kampanja #nisamprijavila u Srbiji: „Da nijedna devojčica ne doživi bol kao one koju su podelile iskustva"

Pre 27 minuta

„Nisam znala da seks kada molim da prestane, jer me boli, nije normala n".

Ovakve kampanje ili akcije su odlične, jer se mnoge žene u sopstvenim iskustvima osećaju usamljeno, odnosno misle da ih samo one preživljavaju, da ih niko neće razumeti, kaže za BBC na srpskom Ivana Perić psihološkinja i koordinatorka SOS ženskog centra iz Novog Sada.

„Kada vidite da se o nekom slučaju govori kao o nasilju, da treba prijaviti, da nasilnici ne smeju proći nekažnjeno - to može delovati osnažujuće i dati rezultate", dodaje ona.

Do trenutka objave teksta, Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na pitanja BBC-ja o tome koliko je slučajeva seksualnog zlostavljanja prijavljeno u poslednjih pet godina, kao i da li su izvršili unutrašnju kontrolu povodom tvrdnji da su neke žene koje su prijavljivale nasilje trpele nipodaštavanje.

Zašto si ćutala, zašto nisi otišla, zašto nisi prijavila

„Dolazi veliki broj maloletnih devojčica od 14 do 17 godina, a najčešći oblik nasilja je incest", dodaje Stepanov.

Šta je sa onima koji nemaju Tviter

Kako prijaviti seksualno nasilje

Žrtva treba da prijavi da je nad njom izvršeno krivično delo, a onda bi tužilaštvo odmah trebalo da uzme iskaz od žrtve u roku od 48 sati, ako je to moguće, kaže on za BBC na srpskom.

Šijući maske, haljine i posteljine, one zašivaju rane porodičnog nasilja.

Zašto je problem ako se nasilje i silovanje ne prijavi odmah

To su potvrdili i tvitovi, ali i Minićeva praksa.

Silovatelje posle zatvora sistem ne prati

Iako u svetu postoji procedura za one koji su zbog silovanja proveli određeno vreme u zatvoru i nakon izađu na slobodu, u Srbiji je jedan od glavnih problema upravo to - što se nikakve mere ne izriču po isteku zatvorske kazne.

Doživotna kazna zatvora izrečena mu je početkom 2021. godine i bilo je to prvo izricanje ovakve kazne od kada je uvedena 1. decembra 2019.

„Nekada to nije nasilje, ja to nazivam sitne pakosti, a kada to traje neki period, prerasta u psihičko nasilje", rekla je pravnica Autonomnog ženskog centra.