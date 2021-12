Tehnologija, mobilni telefoni i Srbija: 27 godina mobilne telefonije - od statusnog simbola do potrebe i 5G mreže

Pre 9 minuta

Godina je 1998, a tek punoletni Vladica Tintor prvi put u ruci drži mobilni telefon marke Motorola - jedno od najvećih čuda tehnike koje je do tada stiglo u njegov dom.

Za Tintora je to bila „veoma zanimljiva novina" koja će uticati na njegov život i karijeru.

Danas je doktor elektrotehničkih nauka i stručnjak za telekomunikacije, a od 2015. do 2020. bio je i direktor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge Srbije (RATEL).

„Uporedio bih dolazak mobilnog telefona u moju porodicu sa trenucima kada su domaćinstva nabavljala prve televizore, iako je danas mlađim generacijama nezamislivo vreme bez mobilne telefonije", navodi on.

„Mene to podseća na period prvih automobila - mobilni telefoni su više bili stvar prestiža, nego što je postojala neka realna potreba za njihovim korišćenjem," objašnjava on.

Kako se razvijalo tržište telekomunikacija i stvarala konkurencija

Do tada je korišćenje mobilnog bila „dosta skupa varijanta", kaže on za BBC na srpskom.

Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv vlasnika ove firme, Bogoljuba Karića, i još 14 osoba u septembru 2010. zbog zloupotrebe položaja, ali do pravosnažne presude u ovom slučaju nije došlo pošto je 2016. postupak obustavljen zbog zastarelosti, navodi se u tekstu Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) .

Broj korisnika u Srbiji je rastao iz godine u godinu, a do pravog buma mobilne telefonije došlo je tokom prve decenije 21. veka, ističe Vladica Tintor.

Sa ovom generacijom mreže uveden je prenos interneta za mobilne telefone, što je bio značajan pomak, „iako je u početku on bio prilično skroman", objašnjava Tintor.

„Međutim, kasnilo se sa uvođenjem ove tehnologije u poslovnu komunikaciju - to je teklo sa razvojem ekonomije i potrebom i mogućnostima privrednih društava da to finansiraju, ali ni to kašnjenje nije bilo dramatično" smatra Vladica Tintor.