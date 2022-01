Saobraćaj i Beograd: Tri glavna razloga zašto je dobijanje taksija nemoguća misija

Pre 19 minuta

Jedan od razloga za to zašto taksija na poziv nema dovoljno, kaže za BBC Aleksandar Bjelić, predsednik Saveza auto-taksi udruženja Srbije (SATUS), jeste što korisnici ne izlaze iz domova u dogovoreno vreme.

Navedenu studiju uradio je Grad Beograd, Sekretarijat za saobraćaj i Saobraćajni fakultet u Beogradu za period do 2024. godine.

„Taksi prevoz je prevashodno vrlo loše uređen u Beogradu", kaže on.

Problema je, dodaje on, mnogo, „počevši od toga da taksisti nemaju obavezu da izlaze da rade ako ne žele".

„Zamislite vozača javnog prevoza koji kada padne kiša ili sneg kaže; 'Ne izlazim danas da vozim'", kaže on.

1. Saobraćaj u Beogradu: 'U pandemiji svako ulazi u kola'

„Ne postoji problem sa taksijem, postoji problem u funkcionisanju saobraćaja jer svakodnevno imate zagušenje ulica", tvrdi on.

Ubedljivo najveći problem je u špicu, delu dana kada najveći broj ljudi ide na posao ili se vraća kući, što je od sedam do devet ujutru i od 16 do 18 časova posle podne.

„Neverovatno je koliko u tom periodu vožnja traje - treba vam sat vremena da biste, recimo, došli sa Novog Beograda do jednog od centralnih trgova - Slavije", kaže Bjelić.

„A i kada bi nas bilo više - šta bismo radili kada nije špic?", dodaje on.

„Iz perspektive ljudi kao korisnika, nije bitno koliko ima taksija ukupno, nego da li kada ga pozovete - on dođe?", pita Vujanić.

„Taksista ima pravo da uzme sebi radnika i da u dve smene voze isti automobil, ali to se jako retko dešava, što nam govori da zapravo postoji manjak taksista u gradu."

„Povećanje od 10 do 20 odsto broja vozila verujem da bi korisnicima olakšalo dan, ali postojeći taksisti tim rešenjem nisu zadovoljni jer bi onda imali manje posla", kaže on.

2. Cena: Mora li taksi vožnja da poskupi da bi dolazio na poziv

„Izađe mi jeftinije da idem svojim automobilom, a uz to imam i ugođaj, sama sam u njemu i ne moram da brinem kako me neko vozi, da li glasno pušta muziku ili neće da otvori prozor", kaže ona.

„Devet godina cena nije korigovana, za dve ili tri osobe je jeftinije da sednu u taksi nego da se voze gradskim prevozom", kaže on.

„Na sve to imate i oko 20.000 dinara fiksno na gorivo", kaže Bjelić.

Prosečan taksista, kaže on, zaradi između 50.000 i 70.000 mesečno, ali ako radi minimum sedam sati.

„Ljudima to ne znači mnogo, ako su do sada plaćali 500 dinara vožnju, sada će ona biti 620", kaže on.