Kosovo i Oliver Ivanović, četiri godine kasnije: Kada će biti rešeno ubistvo jednog od lidera kosovskih Srba

Pre 42 minuta

„Uvek pomislim da li je ovo ikako moglo da se izbegne, koje su to mračne sile imale interes da uklone Olivera i koliki su njihovi dometi kada već četvrtu godinu uspevaju da izbegnu zakonske sankcije za ono što su uradili", dodaje.

„Međutim, u poslednje dve godine kao da sećanje na njega i na to ubistvo bledi", navodi.

Potraga za ubicama

Ako bi sudski proces koji treba da dođe dovede do odgovornih za Ivanovićevo ubistvo mogao da se sažme u jednu reč, ona bi bila - odlaganje .

„Taj postupak do ovog trenutka ne daje odgovore na dva ključna pitanja - koje izvršio to ubistvo i ono najvažnije, kome je to Oliver toliko smetao, da je na kraju odlučio da ga likvidira", kaže Aleksandar Ivanović.