Sport, NFL i američki fudbal: Kako je Tom Brejdi oduzeo san navijačima u Srbiji

Pre 22 minuta

„Klinac mi je tada imao godinu dana, on spava u dnevnoj sobi, ja na računaru gledam utakmicu i urlam u sebi", priseća se Ljubiša Stefanović tog meča.

„Tri ujutru je, on taman uhvatio malo sna… Žena bi me ubila da sam ga probudio", dodaje uz osmeh veliki fan Brejdija i Patriota.

Kvoterbek je jedan je od najvažnijih igrača u američkom fudbalu - on planira, organizuje i primenjuje taktiku i sve konce napada ekiše drži u rukama. Nešto poput kreatora igre u fudbalu ili košarci - ili plejmejkera kako to kažu na Zapadu.

„Zašto sam njegov ljubitelj? Zato što je on Tom Brejdi", navodi kratko Marko Marković, uz desetak emodžija koze u poruci (GOAT, što na engleskom znači koza, akronim je za greatest of all time - u prevodu: najbolji svih vremena).