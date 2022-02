Srbija, istorija i rudnici: Ugalj, protesti i filmovi - alternativni vodič kroz istoriju rudarstva

Pre 20 minuta

Kako su borski seljaci podigli 'prvu ekološku bunu' u Evropi

Rudarski grad Bor na istoku Srbije često se budi u oblaku dima - ali to više nije jedini problem meštana

Međutim, navodi Šantić, FDBR je na to odgovorio da „većina odraslih radi u rudniku ne živi od poljoprivrede", uz podsećanje da je kompanija „davala poklone borskim opštinama, popravljala crkve i otkupila 99 odsto zatrovanog zemljišta".

Ipak protesti su se nastavili do početka juna, i to uz filmske scene tuča između policije i demonstranata, od kojih su neki bili naoružani, i pretnje investitora da će otpustiti 4.000 radnika ako nastave blokadu topionice.

Kako je Vrdnik postao termalna banja

Na oko sat vremena vožnje od Beograda ka severu stiže se do Fruške gore, a onda šumovitim putem i do popularnog banjskog odmarališta Vrdnik.

„Dolaskom Pongraca otvoren je rudnik koji je radio do šezdesetih godina prošlog veka", navodi Martinov.

Kaže i da su u do tada dominantno pravoslavni Vrdnik došli iskusni rudari iz Slovenije i Istre, Bosne i Mađarske.

„Radilo se, bila su to srećna vremena, voleo bih kada bi vrdnički rudnik ponovo oživeo, da još jedared čujem zvuk sirene", ispričao je Slobodan Todorović, nekadašnji rudar, pre nekoliko godina za Sremskomitrovački portal .

Kako je u rudniku „Jerma" snimljen prvi jugoslovenski igrani film

Imala je „ogroman značaj za lokalno stanovništvo, jer su se do tada stanovnici 37 sela snabdevali robom noseći je na konjima, a često i na leđima", piše u knjizi.

Bio je to početak i kraj Penčićeve glumačke karijere, ali je ostao upamćen kao Piroćanac koji se pojavio u istorijskom filmu", kaže istoričar.

Sa manjim prekidima, uspešno je radio do 1963. godine zatvoren iz „neobjašnjivih razloga", navodi se.

Kako se kod Knjaževca rudario uranijum

„Okno je potpuno zatrpano i ništa ne može da se odlaže unutra, a pre svega, do rudnika se dolazi jako teško i jedini most preko kojeg se dolazi do njega je truo i samo što se ne sruši", ispričao je čuvar rudnika Milutin Božić za Telegraf 2020. godine.