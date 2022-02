Kuba i Srbija: Zašto je mladi fotograf odabrao Srbiju za novi život

Pre 46 minuta

Šareno ostrvo i siva ekonomija

„Stvarnost je za domaće stanovništvo sasvim drugačija i to nije problem poslednjih nekoliko godina, u pitanju su decenije", napominje Garsija.

„To jeste lepo, ali je to ipak auto iz pedesetih.

Zašto baš Srbija?

„Mlad sam, neću da čekam 70 godina da to radim, ako i pogrešim, u redu, i to je deo procesa", kaže Danilo, koji je nedavno proslavio rođendan u Beogradu.

„Japanski znam samo ono osnovno, ali poznavanje jezika omogućuje da shvatite kako ljudi razmišljaju", kaže on.

„Odlučio sam da ne želim više da gubim vreme, jer ne znamo koliko će ovo trajati, ni da li je to nova normalnost.

U to vreme, poznanica mu je predložila da dođe na Balkan, jer je ona planirala da se doseli u Evropu.

„Ne znam zašto je to tako, meni je zasad bolje nego što sam zamišljao", priča ovaj mladić kovrdžave kose i širokog osmeha.

I on kaže da nema mnogo Danila na Kubi, posebno ne među mladima.

„Dobio sam ga po dedi, on je bio mornar.

„Koliko znam, on nema veze sa Balkanom", kaže.

„Ako uspemo ovde, to će biti savršeno za nas, ovo je odlično mesto između - u Evropi smo, a opet nije Nemačka.

„Znam kako žive ljude u Nemačkoj, Španiji, Holandiji; prijatelji mi govore, u boljoj su finansijskoj situaciji, ali samo to", kaže on.

„Sve im je drugačije, kulture su toliko različite da je za mnoge to šok", kaže Garsija.

Ljudi koje je dosad sretao bili su „super fini", kaže, od taksista, do advokata i carinika.

Na putu do Novog Sada je, kaže, uživao, jer nije dosad imao prilike da prati kako priroda menja boje.

Na Kubi ne postoje četiri godišnja doba, a on voli promene.

„Želim to da naučim, mada nije lako, vi imate to č, dž, mi to nemamo", kaže, pomalo lomeći jezik.