Internet i Jutjub: Od neuspešnog sajta za upoznavanje do najposećenije video platforme

Pre 20 minuta

„Želeo sam da i ja napravim nešto što sam gledao u slobodno vreme, a to su kratki skečevi koje možeš da napraviš u sopstvenoj produkciji - bukvalno da iz spavaće sobe kreiraš nešto i gradiš publiku i zajednicu", kaže jedan od prvih ovdašnjih jutjubera Milan Inić, tvorc kanala Jaserštajn ( Yasserstein ), za BBC na srpskom.

Dodaje da je snimanje Jutjub videa bio način da komunicira sa istomišljenicima, koji su, kao i on, bili povučeniji.

Slušanje muzike, gledanje emisija, zabava - svega to ima na ovoj platformi u vlasništvu Gugla, a potrebno je samo da ukucamo youtube.com u pretraživač ili otvorimo Jutjub aplikaciju.

Neuspešni dejting sajt, viralni video sadržaji

Prvi video na ovoj platformi objavljen je 23. aprila iste godine - „Ja u zoološkom vrtu" (Me At The Zoo) na kanalu jednog od trojice osnivača Džaeda Karima.