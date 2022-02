Fudbal i Engleska: Kako je jedna kup utakmica bacila senku na karijeru Bobija Mura

Pre 31 minuta

Best je igrao i za Fejenord i američke timove Tampa Bej Roudis, Portland Timbers, kao i za kanadski Toronto Blizard

U njoj je grupa saigrača iz Vest Hema - među njima je i jedini kapiten koji je Englesku vodio do osvajanja titule prvaka sveta - pogrešno procenila posledice neprikladnog ponašanja.

„Čim smo se smestili u hotel, saznali smo da će sudija odložiti meč", pričao je Best za BBC Sport iz doma na Bermudima.

Za veterane kao što su bili Bobi Mur, Džimi Grivs i Brajan Dir, ali i za 19-godišnjeg napadača Besta i klupskog fizioterapeuta Roba Dženkinsa, to je bio signal da pozovu taksi i krenu u obližnji 007, noćni klub u vlasništvu Brajana Londona, slavnog engleskog profesionalnog boksera.

„Blekpul je u to vreme bio dobra destinacija za fudbalere jer se tu svašta dešavalo.

Sećam se da je 007 bio zaista fino mesto - jedno od najboljih u gradu", priseća se Best.

Na raskvašenom i klizavom terenu Blumfild Rouda, Vest Hem je demoliran u režiji škotskog veznog igrača Tonija Grina, a „Mandarine", koje je predvodio novi menadžer Bob Stokou, su igrale kao nikada do tada.

Bio je kao balerina, imali smo utisak da je imao klizaljke na nogama. Tog dana je bio briljantan i meč je završen njihovom pobedom", nastavlja Best.

'Bila je to očigledna greška'

Klajd Best (desno) je rekao da se Bobi Mur (drugi zdesna) brinuo o njemu dok je igrao na Apton parku

„Ron je bio staložen tip, ali kada biste ga uznemirili i napravili nešto loše, morali ste da snosite posledice", kaže Best.

„Svi smo bili pozvani u njegovu kancelariju te nedelje. Momci su javno priznali da su pili, ali su istakli i to da ja nisam popio ni kap alkohola".

Best, Mur, Grivs i Dir su zaradili i novčane kazne u vrednosti nedeljne plate, a fizioterapeut Dženkins je bio žestoko ukoren.

Mur, koji je bio nacionalni heroj pošto je kao kapiten vodio Englesku do osvajanja titule prvaka sveta u fudbalu na Vembliju 1966, sada je bio suočen sa možda i najtežim trenucima u igračkoj karijeri.

„Bilo je to nekoliko potpuno bezazlenih sati. Popili smo po dve ili tri čaše piva. Best je pio sok od pomorandže".

Murov odnos prema Grinvudu i klubu se pokvario i on je 1974. otišao u Fulam posle 18 godina provedenih u Vest Hemu.

Dir i Grivs su otišli iz kluba na kraju sezone 1970/71, dok je Best ostao i na 221 utakmici postigao 58 golova za Čekićare, pre nego što je otišao 1976.

„Ta greška je bila očigledna i mogla je da se desi bilo kome, ali mi smo sa njenim posledicama morali da živimo do kraja naših života", dodaje Best.

Igrača sa Bermuda je naročito povredilo to što je prema Muru, čoveku koji mu je pomogao kada je stigao u klub kao 18-godišnjak, prema njegovom mišljenju, načinjena nepravda u periodu posle incidenta.

„Da sam ja donosio odluku, on nikada ne bi napustio Čekićare i otišao u Fulam", kaže Best.

'Ne osvrći se na uvrede, Rahime'

Best je igrao u vreme kada su, nakon priliva migranata iz zemalja Komonvelta tokom pedesetih i šezdesetih godina, rasne tenzije u Britaniji bile izuzetno snažne.

Skoro na svakom stadionu na kojem je igrao van njegovog Apton Parka, Best je bio meta zlostavljanja.

„Jednostavno, to je bilo tako", kaže on i dodaje kako nikada neće zaboraviti podršku svojih saigrača.

„Bobi je uvek bio spreman da pomogne, baš kao i Hari Rednap ili Bili Bonds - oni su me hrabrili da nastavim i da ne dozvolim da me to poremeti".