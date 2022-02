Film i Jugoslavija: Kako je FEST postao prozor u svet i ko je sve bio gost Beograda

Kako je nastao FEST?

Tako će Čolić sa Dejanom Đurkovićem, umetničkim kritičarom, i Dušanom Makavejevim, filmskim rediteljem, razviti ideju o festivalu koji će za nešto manje od godinu dana postati most između Istoka i Zapada.

Honorar za ulaznicu

Tako će otkriti Džeka Nikolsona jednog od glumaca u filmu, a koji mu je do tog trenutka bio nepoznat.

„Kada je Nikolson prvi put došao u Beograd bio je niko i ništa. Zapravo je filmom Let iznad kukavičjeg gnezda (One Flew over Cockoo's Nest) izašao u prvi plan i pridružio se krugu svetski poznatih glumaca", priča Popović.