Svetski dan borbe protiv gojaznosti: „Morao sam da presečem"

Pre 16 minuta

Umerenost u svemu

„Rezultati su bili kratkoročni", priča on.

Zato je rešio da oslušne organizam i hrani se tako da ne gladuje, već da to pretvori u ritam života.

„Nisam gladovao, ali sam u toj prvoj fazi morao da budem rigorozniji", objašnjava on.

„Izbacio sam šećer i brašno - na to sam bio baš navučen."

Za ovih godinu dana, ostao je veran smesi koju sam priprema - ovsene pahuljice, čija seme, kornfleks, banana koja daje slatkoću i jogurt kojim sve to prelije.

„Meni je to ukusno i već godinu dana ga ne menjam", priča zadovoljno.

„Noćno rovarenje po frižideru me je ubijalo."

„Sada ne hrčem i lakše spavam", kaže on.

„To je prosto uspelo kod mene, to je moje iskustvo, ne znači da to svi treba da rade.

Gojaznost je bolest

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (SZO) ljudi čiji je ITM u opsegu 18,5 do 24,5kg/m2 smatraju se normalno uhranjenim.

„Preterano masna i slana hrana, prevelika količina šećera i stres dovode do gojaznosti", dodaje.

Prema prognozama analize Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) „Teški ožiljci gojaznosti" (The Heavy Burden of Obesity) prekomerna telesna masa će do 2050. biti uzrok za 75 odsto slučajeva dijabetesa, 10 odsto kardiovaskularnih bolesti, sedam odsto slučajeva demencije i pet odsto slučajeva raka.