Jugoslavija, Tito i narodni heroji: Moša Pijade - kad revolucija pobedi slikarstvo

Pre 1 sata

Slikar, pisac, prevodilac, ilustrator, grafičar, novinar, kelner, Srbin Mojsijeve vere, ali i tvrdokorni komunista i revolucionar, sve je to bio Moše Pijade.

„Kolala je gotovo šala u to vreme, kad pitaju šta radi Moša Pijade, kažu 'on piše, on ispravlja'; svaki akt koji je stizao prošao je njegovu i korekturu i lekturu i stručno sagledavanje sa onim što je bila namera partije u toj prvoj deceniji.