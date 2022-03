Rusija i rat u Ukrajini: Da li u Srbiji možete da odgovarate za isticanje ruskog ratnog simbola - „Z"

Pre 49 minuta

Ovaj simbol stigao je i do Srbije.

Istakli su ga demonstranti na nekoliko skupova podrške Rusiji, a lider Srpske desnice Miša Vacić predao je potpise za kandidaturu na predsedničkim izborima pošto je do zgrade Republičke izborne komisije (RIK) došao u džipu japanske proizvodnje na kome je bila nacrtana ova ruska oznaka.

Slovo „Z" stići će i do suda jer je beogradski advokat Aleksandar Olenik podneo prijavu protiv tri učesnika skupa podrške Moskvi održanog 4. marta u Beogradu, optužujući ih „za podsticanje na agresivan rat".

Na pitanja BBC-ja na srpskom da li je i na koji način kažnjivo isticanje slova „Z" usled rata u Ukrajini i da li će Srbija donositi zakone koji će se baviti ovim simbolom, kao i da li je bilo još prijava protiv onih koji ga crtaju, iz Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) nisu odgovorili do trenutka objavljivanja teksta.

Kad slovo „Z" dođe do suda

„Ovo je oznaka agresorske sile i klasična scenografija pozivanja na agresivan rat - kao advokatu mi je delovalo najnormalnije da podnesem prijavu, kad to već nije uradilo tužilaštvo odmah sutradan", kaže Olenik za BBC na srpskom.

Ko poziva ili podstiče na agresivan rat, kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina.

To se u Srbiji i svetu do sada nije dogodilo i potrebna je „dublja analiza njegove upotrebe" pre donošenja takvog zaključka, pa bi korišćenje ovog simbola trebalo „pažljivo pratiti", dodaje on.