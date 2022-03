Izbori u Srbiji 2022: Kako se ispravljaju greške u biračkom spisku i zašto to košta građane u Srbiji

Pre 1 sata

„To može da utiče na poverenje građana u izborni proces i državu - stvara se zabuna i sumnja da se nešto nelegalno dešava, iako do tih situacija načelno može doći i legalnim putem", objašnjava Dimitrijević.

Ne treba očekivati uticaj promene adresa birača na konačne rezultate parlamentarnih i predsedničkih izbora, ali bi to moglo da se desi na lokalnim izborima u Beogradu, gde bi trka trebalo da bude „najneizvesnija", smatra politički analitičar Cvijetin Milivojević.

„Na primer, to može da utiče na to da li će pobeda Srpske napredne stranke biti apsolutna ili relativna", pojašnjava on za BBC na srpskom.