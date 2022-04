Pozorište i kultura - dvadeset predstava po kojima ćemo pamtiti Dejana Mijača

Daskama koje život znače Dejan Mijač posvetio je upravo to - čitav život, postigavši u višedecenijskoj rediteljskoj karijeri gotovo sve što se može postići.

On posebno ističe Mrešćenje šarana , po tekstu Aleksandra Popovića, kojom je otvoren Zvezdara teatar i, kako kaže, „uspostavljen Voja Brajović kao izvanredan glumac".

Pokondirena tikva

Da bi to uradila, potpuno se promenila, čak je i naučila po koju francusku i nemačku reč, ali sve to nije bilo dovoljno.

„Fema je do tada uglavnom tretirana kao negativka, kaćiperka i snob, a u stvari je samo žena koja želi da izađe iz blata", smatra Srbljanović.

„I to je Mijač napravio - ona ne zna da čita knjige, već čita žurnale, dešava se samo zato što nema biblioteku", dodaje.

Ko je Dejan Mijač

Kada je stigao u Beograd, Mijač je radio u brojnim pozorištima - od Ateljea 212, preko Beogradskog dramskog, do Zvezdara teatra i Jugoslovenskog dramskog.

„Ipak, mislim da je to bilo bezrazložno... Čoveku to treba, prvo igrate u manjem timu, pa izađete na veliku scenu, ništa to nije ni novo, ni neobično", dodaje.