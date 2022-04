Srbija i arheologija: Susret neandertalaca i praljudi kod Niša - šta nam govore novootkriveni fosili

Pre 24 minuta

Zubi su stari oko 300.000 godina i najstariji su fosili neandertalca u istočnoj Evropi i drugi najstariji u Srbiji, navedeno je u studiji objavljenoj u časopisu Journal of Human Evolution .

Pola miliona godina stara donja vilica pronađena u Maloj Balanici 2006. najstariji je do sada otkriveni ljudski fosil na području Srbije.

Priča o četiri zuba i sudaru populacija

„Iako su to samo zubi, oni nam govore mnogo o civilizaciji kojoj su pripadali", kaže Roksandić za BBC na srpskom.

Najstarije alatke tog tipa potiču sa istoka, sa nalazišta koja pripadaju ašelsko-jabrudijenskom kompleksu (iz perioda pre 200.000 do 400.000 hiljada godina), dok se u Zapadnoj Evropi javljaju mnogo kasnije.

Jedan od zaključaka njihovog istraživanja je da postoje jake indicije da je u periodu pre 300.000 godina došlo do populacionih pomeranja sa Bliskog istoka ka jugoistočnoj Evropi i da su neandertalci koji su u to vreme došli sa zapada u jugoistočnu Evropu preuzeli tu kulturu.

Iako i dalje nije razjašnjeno koja je tačno populacija u to vreme živela na Bliskom istoku i kolike je veze imala sa ranim modernim ljudima, postoje jasne naznake o uticaju na neandertalce na području današnje Srbije.

„Bliskoistočna populacija u to vreme nije bila neandertalska, to je bila neka druga grupa hominina. Koliko je imala veze sa ranim modernim ljudima, za sada nije jasno", kaže Mihailović.

Dodaje da je na osnovu ostataka iz niške doline moguće pratiti kompletnu evoluciju čoveka od pre pola miliona godina do pre 100.000 godina.

Ipak, još se ne može sa sigurnošću reći da li je do „širenja kulturnih inovacija došlo migracijama ljudi ili razmenama ideja između zajednica", „niti se mogu identifikovati izvorni nosioci ove tehnologije", piše u saopštenju koje potpisuje tim istraživača.

Izvesno je, kako su naveli, da su te inovacije dovele do konačnog uobličavanja kulturnih obrazaca karakterističnih za srednji paleolit - period koji predstavlja jednu od prekretnica u ranoj praistoriji čovečanstva.

Ko su bili neandertalci?

Nastali su pre oko 400.000 godina u zapadnoj Evropi, a zatim su se širili ka Aziji i stigli čak do Sibira.

„Najdrevniji ostaci neandertalaca, starosti između 300.000 i 500.000 godina, identifikovani su na području zapadne Evrope, a vremenom se njihov areal proširio sve do zapadne Azije.

Dodaje da im je to omogućilo da direktno uporede zub star oko 100.000 godina sa zubom starim oko 300.000 godina.

Kako su živeli?

„Na osnovu datuma i ostataka faune koje smo našli u pećini, možemo da kažemo da je ovo bio period u kome je došlo do izvesnog zahlađenja, ali nije nastupilo ledeno doba", kaže profesor Mihailović.

Paleolit ili starije kameno doba, period je koji se proteže od pre 2,6 miliona godina do 10.000 godine pre nove ere.

Deli se na rani (2,6 miliona godina do 120.000 g. p. n. e), srednji paleolit (300,000 do 30.000 g. p. n. e) - doba neandertalaca i kasni paleolit (40,000 do 11,000 g. p. n. e).