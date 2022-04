Izbori u Srbiji 2022: Zašto je neobično da vlast i opozicija razgovaraju

„Ako možemo na ovaj način da rešimo ovu situaciju, da smanjimo tenzije bar u Beogradu, nadam se i u društvu, ako to vlast hoće, ja mislim da je to lekovito u Srbiji - da više nikada ne bude čudno da lider najveće opozicione stranke razgovara sa predsednikom države o nečemu što je realno problem", rekao je Đilas u emisiji N1 .

Ne(slaganja)

„Ono što je najvažnije, to što je neko očekivao bolji rezultat kao što je vlast, to se mene ne tiče. Isto tako me se ne tiče to što je deo građanske opozicije očekivao, takođe, bolji rezultat.