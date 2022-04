'Oprostite mi što sam zaćutao za trenutak'

Partizan - Huventud i Đorđevićeva trojka: Pet stvari koje navijači crno-belih moraju da znaju u pola noći

To je bila završnica filmske sezone, a možda bi se mogla i opisati legendarnim hitu Fila Kolinsa - „Against all Ods".

Kako je Obradović postao trener

Milenko Savović, bivši igrač crno-belih, Obradovićev kum, a te 1992. funkcioner kluba ispričao je za Nedeljnik kako se to dogodilo:

Godinama unazad je Kića pričao da će Željko biti trener, a ja da dođem na njegovo mesto, ali nismo se nadali da će to biti brzo.

Na to će Duda: „Ma, 'ajde bre".

On je bio Obradovićev stručni savetnik.

I to poprilično mlad - prosek godina bio je tek 21,7.

Kad prve zvezde međusobno ne govore

Šira javnost to nije znala, niti mogla da primeti jer je ovaj tandem na terenu delovao gotovo besprekorno i dominirao je od prve do poslednje utakmice u Evropi te sezone.

„Trojka Đorđevića nam je svima promenila život i to je nešto na čemu ću večno biti zahvalan", rekao je Danilović.

Upravo je on prvi potrčao Đorđeviću u zagrljaj posle pobedonosne trojke, priseća se nekadašnji centar crno-belih Mlađan Šilobad.

Kako je Fuenlabrada zamenila Beograd

„Savović mi je rekao da je pronašla mali grad blizu Madrida i pitao me šta mislim o tome. Rekao sam im da je to izvanredna opcija i da idemo tamo", kazao je Željko Obradović u dokumentarnom filmu španskog Kanala plus iz 2011.