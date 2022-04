Srbija: Preminuo direktor namenske industrije u Lučanima Radoš Milovanović kome se sudilo za smrt dvojice radnika

Šta se desilo u fabrici?

„Ubeđen sam da će ovo trajati kao slučaj Topčider (kada su u kasarni u Beogradu ubijena dvojica gardista 2004. godine) i kao ostali slučajevi gde su državne firme, gde država stoji iza svega ovoga - iza ove fabrike, iza direktora stoji država, to je očigledna stvar i to sam se uverio više puta", rekao je otac poginulog radnika Milovan Milivojević za N1 na četvrtu godišnjicu tragedije za N1 .

„Ali koliko vidim neću ga ja dočekati. Ali rekao sam ćerki da istera ovo do kraja, zakleo sam je da ne proda brata, da istera do kraja, do Evropskog suda pravde do Strazbura.