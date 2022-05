Vučić, Rusija i Ukrajina: Pozicija Srbije teža posle izjava Putina o Kosovu, ostajemo snažno na evropskom putu

Pre 41 minuta

On je kazao i da je pozicija Srbije „promenjena na lošije" posle izjave ruskog predsednika Vladimira Putina kojom je doveo u vezu pitanje Kosova sa statusom Donjecka i Luganska u Ukrajini.

Danas se događa to da, šta god govorili na Zapadu, oni znaju da tvrdnja o presedanu iz 2010. nije naivna, i da je Putin povukao argument koji nije lagan, iako će na Zapadu reći da to nije isto", naveo je Vučić.

'Putinova argumentacija nije slaba'

Putinova argumentacija „svakako nije slaba", naveo je Vučić, rekavši da Srbija „dolazi u problem jer će ceo Zapad tražiti od Beograda da brzo ide ka priznanju nezavisnosti Kosova da bi mogli ruskom predsedniku da kažu da to nije isti slučaj i da i on to može da kaže ako bi se dogovorio sa Ukrajinom".