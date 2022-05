Srbija, roditeljstvo i internet: Četiri saveta kako da razgovarate sa decom o ponašanju na internetu

Pre 19 minuta

Digitalno nasilje koje može da se prelije na stvarni život, narušavanje privatnosti i pedofilija su noćne more mnogih roditelja čija deca odrastaju uz nove tehnologije.

„Deci treba postavljati pitanja i tako im pomoći da sama dođu do zaključaka", kaže psihološkinja Ana Mirković za BBC na srpskom.

Čak 45 odsto dece u Srbiji od 9 do 11 godina koristi društvene mreže svaki dan, u poređenju sa 11 odsto vršnjaka u Nemačkoj.

1. Postavljajte pitanja, umesto da delite savete

„Kada dete samo dođe do zaključka, to je lekcija za ceo život i lakše se prihvata zato što nije nametnuto", kaže.

2. Zaštita privatnosti - naučite ih da 'čuvaju tajnu'

Kako bi se osećali kad bi neko iskoristio to što su podelili neki podatak - pitanje je koje će im, dodaje Mirković, pomoći da sami izvedu zaključak.

3. Objavljivanje fotografija - pomozite im da razmišljaju dugoročno

„Tako stiču privid da imaju apsolutnu kontrolu nad sadržajem, ali to nije tačno zato što čim nešto objavimo na internetu, nad time više nemamo kontrolu, jer postoji mogućnost da neko sačuva sadržaj", priča.

4. Pokažite im na ličnom primeru

„Možemo da čitamo i gledamo tutorijale o tome kako da budemo dobri roditelji, ali to nema efekta ukoliko se ne ponašamo u skladu sa tim", navodi.

„Ali, ako ih pitate kako bi se oni osećali da je neko to to njima napisao, shvatiće kako to izgleda iz tuđe perspektive", navodi psihološkinja.