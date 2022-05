Strip autor Aleksandar Zograf: „O ratu se više može naučiti iz priča običnih ljudi, nego iz obimnih tomova istorijskih knjiga“

Pre 36 minuta

Obučen od glave do pete u crno, pepeljaste kose, nasmejan i blag, govori o tome kako je slučajnost glavna karakteristika njegove karijere.

„Priče najčešće ne tražim sam, nego one nekako dođu do mene", opisuje on metod rada za BBC na srpskom.