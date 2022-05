Prosveta, bezbednost i kriminal: Zašto su stigle lažne dojave o bombama u više od 100 škola u Beogradu

Dojave o postavljenim bombama postale su gotovo svakodnevica u Srbiji, a ovo je do sada najmasovniji primer.

„Počelo je kada je bilo jasno da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji i jedan od razloga za dojave o bombama bi mogao biti to.

To nanosi ogromne finansijske gubitke - od prekida rada aerodroma i tržnih centara, do angažovanja kontradiverzionih ekipa policije, do gubitka časova đacima.