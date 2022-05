Srbija i železnica: Leti „Soko" pun putnika, sa četiri godine zakašnjenja

Traži se karta više. I to ne za neku utakmicu, već za - voz.

Brzi voz Soko prelazi 75 kilometara od Železničke stanice Beograd-Centar do stanice u Novom Sadu za nešto više od pola sata, što je u odnosu na „klackanje" koje do Niša traje pet sati - prava atrakcija.

„Čini mi se svetski, ali malo mi je prebrzo jer, ukoliko ne žuriš, a želiš da malo uživaš u pogledu - sve ti proleti", kaže Desanka Damjanović koja se prvi put vozi „Sokolom" od Beograda, gde živi, do rodnog Novog Sada.

Kada je 19. marta 2022, posle četiri godine rekonstruisanja , otvorena pruga Beograd - Novi Sad, deonica buduće brze pruge do glavnog grada Mađarske Budimpešte, veliki je broj zainteresovanih da po promotivnoj ceni od 300 dinara „prelete" iz jednog u drugi grad.

Do jednog od 314 mesta, koliko ima ovaj novi voz, najsigurnije je doći putem aplikacije Srbija voza.

Železnička stanica Novi Beograd - jedina stanica do Novog Sada

Sa kartom u elektronskom obliku ili na papiru, treba prvo doći do jedne od dve stanice na kojima „Soko" staje.

Za mnoge je veći izazov pronaći stanicu, pa u tome potroše više vremena nego što potraje vožnja do Novog Sada.

Do Prokopa je moguće doći kružnom linijom 34 koja nije među najfrekventnijim linijama gradskog saobraćaja, a iz pravca centra Beograda trolejbuskim linijama 40 i 41.

„Sokolu" je potrebno tri minuta da dođe od Prokopa do Novog Beograda

Tri, dva, jedan - odbrojavamo

Odbrojavanje vremena letom „Sokola" do Novog Sada može da krene

Posle stjuardese prolazi nasmejana žena obučena u teget uniformu sa kapom, kao da je zaista u pitanju let avionom.

Četiri godine rekonstrukcije pruge Beograd-Novi Sad

Radovi su kasnili, a nadležni nisu precizirali ko je za to odgovoran, iako je bilo optužbi i na račun izvođača radova - ruskih i kineskih kompanija koje su radile deonice, pisao je 2020. godine Radio Slobodna Evropa .

Ipak, 19. marta 2022. godine vožnjom u Inter siti vozu „Soko", delegacija Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem i Mađarske, na čelu sa premijerom Viktorom Orbanom, otvorila je deonicu od Beograda do Novog Sada .

Tom prilikom je najavljeno da će rekonstrukcija ostatka deonice od Novog Sada do Budimpešte biti završena do 2025. godine , prenela je Radio-televizija Srbije.

Petnaesti minut putovanja: 'Ne stigneš da uživaš u pogledu'

Kondukterka Marlena Marinković kaže da na nekim deonicama voz dostiže brzinu i do 200 kilometara na sat, ali uglavnom ide oko 160

Tada joj je, kako sama kaže, trebalo i do pet sati ukoliko dođe do neke havarije na pruzi, ali se uglavnom putovalo oko sat i po.

„U to vreme sam imala lošu asocijaciju na putovanje vozom, ali to je bio najjeftiniji način da dođem do Novog Sada."