Gotik supkultura u Srbiji i muzika: Crno, pa se i te kako vidi, čuje i traje

Pre 30 minuta

Kako je sve krenulo?

Iako je muzička kritika znatno ranije skovala termin gotik rok, ovaj muzički pravac, izuzetno važan za samu supkulturu, definisali su upravo post-pank bendovi Joy Division, Bauhaus, Siouxie and the Banshees, The Cure i drugi aktuelni sastavi.

Prvo muzika, pa supkultura

Mračne i zlatne devedesete

On je nekoliko godina ranije boravio u Londonu, tadašnjem centru ove supkulture, gde je posetio kultne got klubove Slimelight i Kit Kat i nekoliko koncerta.

„Uvek sam doživljavala kao da sam rođena i predodređena da budem to što jesam, ništa me drugo nije zanimalo", govori veteranka gotik scene u Srbiji.

Kao ni danas, ni tada, dodaje, nije bilo mnogo bendova koji su baštinili ovaj zvuka, a pored njih, aktivan je bio još i pančevački sastav Fancy Frogs (ranije Punk It Up ).

Gotik svadba i eskapizam

Ipak, dobrodošlicu u gotik potkulturni svet kasnije su joj poželeli got rok klasici - Sisters of Mercy, The Cure, Joy Division, Bauhaus, Clan of Xymox i drugi, u čiji se „mračni, gitarski zvuk" zaljubila u osnovnoj školi.