Saobraćaj i Srbija: Zašto Srbi neće u profesionalne vozače

Pre 1 sata

Zašto Srbiji nedostaju profesionalni vozači?

Kako je nedavno izjavio Goran Aleksić, generalni direktor Srbijatransporta , iako su zarade za ovo deficitarno zanimanje značajno povećane, jednu od velikih prepreka za one koji žele da se njime bave predstavljaju strogi uslovi licenciranja, čak stroži nego u mnogim državama EU.

Godinu dana pre izbijanja pandemije, počeo je obuku za vožnju kamiona, jer je, kaže, uvideo da je to jedna od delatnosti u kojoj ima novca.

„U domaćem transportu, zarada je od 1.500 do 1.800 evra. U inostranstvu je od 2.000 do 2.500 evra.

Objašnjava da njegova tročlana porodica uz novac koji on zaradi, „može lepo da živi".

Prednosti i mane poslova profesionalnih vozača

Od kada mu je vožnja postala profesija, Cvetković je pregazio desetine hiljada kilometara, vozeći za tri firme do sada.

„Nisi kod kuće, porodica trpi. Mnogo puta sam vozio i plakao kao dete. Suze same idu, ne znam ni zašto, koji je razlog, ali eto, plačem.

Kako izgleda dan profesionalnog vozača kamiona

Zašto ljudi ne idu rado u vozače?

Jedan od razloga za to je strah od nepoznatog, priča Cvetković.

S druge strane, kaže da stariji vozači koji rade 20, 30 godina kažu da ne bi menjali posao jer su navikli na to, „naučili su da rade i to je to".