Srbija, energetika, ekonomija: Možete li da uštedite ako odvrnete jednu sijalicu

Pre 11 minuta

Koliko pomaže gašenje svetla

Dragan Salamon, penzionisani profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, smatra da treba gasiti sijalice svaki put kada nisu potrebne i da se time ostvaruje štednja, ali da je to samo jedan od načina kojim možemo da pomognemo novčaniku.

„Štedljive sijalice za istu količinu osvetljenja troše pet do šest puta manje električne energije i imaju i do deset puta duži radni vek u odnosu na obične - koje traju u proseku do hiljadu sati, a štedljive više od 10.000.