Veliki Trnovac i trnoviti put do tasa na poslaničkoj vagi

Veliko selo koje može biti tas na vagi

Pravo glasa na tom biračkom mestu ima 1.089 glasača, a na ponovljenim izborima glasalo je njih 697 koju se većinski bili za koaliciju koju predvodi Šaip Kamberi, čime je on tada obezbedio poslaničko mesto u novom sazivu Skupštine.

„Trnovac je značajan, jer u opštini Bujanovac 50 odsto albanskog biračkog tela su Trnovčani, to je veliko naseljeno mesto sa više od 4.000 domaćinstava.

Kako se živi u Trnovcu?

Već decenijama ljudi iz ovog kraja pretežno odlaze u Nemačku i Švajcarsku, nekada je to bio jedan član porodice, koji je pomagao ostale, a danas se već se rađaju treća i četvrta generacija čitavih porodica u inostranstvu.

„Sad je trend da mladi ne biraju koja će to država biti, već koja će im pružiti mogućnost da rade ono za šta su se školovali", kaže Salihi.

„Nema nijednog Albanca u regionalnoj bolnici u Vranju, iako je to bolnica celog Pčinjskog okruga gde spadaju Preševo sa 90 odsto Albanaca i Bujanovac, nema ni medicinskog tehničara", kaže Salihi.

„Upravljačke komande se i tada, a koliko vidim i sada, nalaze u Prištini", kaže on.

Fisovi i priče o kriminalu

„Nosioci tog pokreta 2000. nisu iz Velikog Trnovca, to su pre bila sela pored administrativne linije sa Kosovom, kao što su Končulj, Dobrosin i ostala.

„Trnovčani nisu bili mnogo za tu ekstremnu varijantu, jer su blizu grada i skoro svi su integrisani i politiku vode u Preševskoj dolini, oni su više za to da se preko institucija reše problemi", ističe.

Čović se bavio pitanjima juga Srbije do septembra 2005. godine.

Za to vreme je mnogo puta bio tamo i razgovarao sa liderima Albanaca.

I on je čuo brojne priče da je Veliki Trnovac centar proizvodnje i distribucije droge.

Ipak, za skoro pet godina koliko je bio na čelu Koordinacionog tela koje je upravljalo Združenim snagama bezbednosti vojske i policije, kako javne, tako i državne bezbednosti, nije bilo zaplena koje bi to dokazale.

„Imao sam prilike da pročitam puno izveštaja o drogi, po tim izveštajima naših službi se tragalo, ali nismo došli do određenih činjenica, bar ja nisam došao do njih", kaže.

Poznati meštani: Kapetan Leši, akademik, bokser

„Leši je bio mirovna linija kojo je pristao na razgovor, postignut je sporazum napravljena je multietnička policija, došlo je do uključivanja Albanaca u državne institucije", kaže Beljulji.

Posle sukoba od jeseni 2000. do maja 2001. između srpskih bezbednosnih snaga i OVBPM organizovan je povratak vojske i policije u takozvanu Kopnenu zonu bezbednosti.

To ubistvo nisu očekivali ni Srbi ni Albanci, to je „bila velika šteta za sve", dodaje Beljulji.

Kako sam upoznao Kapetana Lešija?

„Imali smo tu neprijatnost, to je bio moj prvi susret sa Lešijem koji mi je u grudi uperio cev od automata, nije mi bilo jasno šta se događa.

„Sećam se njihovog običaja kad vas ponude cigarama, on istovremeno uzme cigaretu i baci jednu prema vama, to me iznenadilo", kaže Čović.