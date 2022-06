Zorana Mihajlović za BBC: „Interesi ruskih lobija su bili jači" kada se birao izvor gasa u Srbiji

Pre 28 minuta

Šta menja novi gasni ugovor sa Rusijom

„Značajno je i što je Srbija dobila ugovor na tri godine: da je ostalo da se on menja na mesec ili dva, to bi bila velika nestabilnost za svaku državu, pa i našu."

Kakva je gasna budućnost Srbije

Za ili protiv sankcija Rusiji

Dodaje da među članovima „imate one koji su za to da nikada ne treba uvesti sankcije Rusiji, imate one koji su za nesvrstanost ili one koji su samo za EU".