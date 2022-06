Mentalno zdravlje i Srbija: Darkova priča - depresija kao tuga sa sto lica

On je te izmene pripisivao redovnom stresu i besu zbog slabog napredovanja na poslu.

„Kad sam otišao, dve stvari su me šokirale - doktorka mi je rekla da imam pad hormona sreće, koji je prouzrokovan preteranom konzumacijom alkohola, jer ja pivo obožavam.

Psihijatri imaju nesavršene kriterijume pomoću kojih određuju da li je neko u depresiji, ali je to „jedna vrsta nagađanja", kaže za BBC Milutin Kostić, psihijatar sa Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu.

„Depresija je prekomerna tuga , a šta je to - to je vrlo diskutabilno, nešto što je za vas prekomerna tuga, neko može da kaže da je za njega adekvatno u odnosu na okolnosti", kaže Kostić.

Asistent na predmetu psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, koji se i u doktorskoj disertaciji bavio depresijom, dodaje da je to jedna od „rak rana psihijatrije".

„Brojni su načini na koje patimo psihički i normalno je da patimo, a u kom trenutku to postaje poremećaj jeste nešto što je i dalje otvorena debata", kaže doktor.

'Vrtim nešto, hoće glava da mi pukne'

„Nisam imao sindrom prve čaše, da me prva povuče, niti mi je padala tolerancija kao kod alkoholičara, naprotiv.

„Meni je tolerancija na alkohol rasla", kaže on.

Za okolinu, on je bio isti kao i ranije: pio je pivo „kao vodu, neshvatljivo mnogo", ali bi posle 10. ili 11. piva „počinjao da mota po glavi" i biva neraspoložen.

Postoji pretpostavka da je depresija posledica manjka hormona sreće serotonina, ali to nije dokazano, kaže psihijatar Kostić.

„Antidepresivi rade na nivou serotonina i psihijatri to često misle i opisuju tako pacijentima, ali to nije tačno.

„Imate siromašnu osobu koja stalno ima probleme zbog kojih se oseća nesrećno koje mi dijagnostikujemo kao depresiju, a možda je to adekvatan osećaj na okolnosti u kojima se nalazi.

Različiti faktori koji utiču na pojavu depresije

Anksioznost

U to vreme radio je dva posla i studirao, a konzumirao je i mnogo alkohola.

„Čovek ne sme da bude rob prošlosti jer to je fikcija i nešto što je prošlo, a ne sme da bude ni rob budućnosti kao vid nade jer jedino sadašnjost postoji", kaže Darko.

Lečenje

„Zapanjio sam kad sam se pronašao u 15 od 20 iracionalnih uverenja, na primer, da svi moraju da me vole ili da se ponašaju kako se ja ponašam", kaže Darko.

Cilj REBT terapije je da promeni netačne ili iracionalne misli koje dovode do negativnih emocija ili neprilagođenog ponašanja, navodi se na sajtu Britanike .

„'Moja desna ruka je ugodno topla', a pravi se slika u glavi da ja ležim na plaži na suncu", kaže Darko, napominjući da mu to vrlo prija.

Niz studija pokazuje da je u psihoterapijskom radu najvažniji odnos lekara i pacijenta, a manje je važna tehnika, to je vrlo individualno, navodi Milutin Kostić.

„Ako vam ne uspe prvi put, ne treba nužno odustajati, ogromne su varijacije, imao i boljih i lošijih, a imate i to da li vam neko legne, jer je to ljudski odnos", kaže doktor.

Oporavak

„Bukvalno kad uhvatim tu knjigu, najsigurniji sam, vratila me na početne pozicije gde treba da budem.

„Neophodna je pomoć terapeuta da se izvedu sve tehnike", kaže on.

„To su prvi vidovi napuštanja, ali šta zna dete... To duboko u sebi korenim i tako se razvija strah od napuštanja.

„Tatin dobar prijatelj, koji me je naučio da navijam za Partizan i vodio na stadion, gine u avio nesreći kad su naši piloti nosili pomoć za zemljotres - takve situacije sam prepoznao kao napuštanja, a to su životne zamke", kaže Darko.

Danas na sajtu američke Mejo klinike stoji da se većina ljudi oseća bolje uz lekove i terapiju ili oba, dodaje on, ukazujući na promenu u naučnom pogledu.

To je i dobro i loše, smatra Kostić, jer i dalje postoji nedovoljno razumevanje šta depresija jeste.

„To može da dovede do patologizacije normalne tuge i da ljudi, koji su prosto tužni teško im je, počnu da sebe doživljavaju kao bolesne i da treba da se leče, a možda ne moraju.

„Lično me plaši to", kaže psihijatar Kostić.

„Treba tražiti pomoć od partnera, porodice, prijatelja, promeniti neke životne rutine, prvo da se proba na taj način jer veliki broj tih stanja mogu da prođu", dodaje on.

Izuzetak je situacija suicidalnosti, napominje - to je direktan znak za odlazak kod psihijatra.

„Ako neko ima ideje na nešto loše sebi napravi, treba odmah da traži pomoć, jer je to ekstremna faza gde, ako se tako nešto uradi, ne može da se ispravi", kaže Kostić.

Kako živi danas

Tek kad je prestao da pije alkohol, spoznao je koliko je to često način ljudima u Srbiji da se uopšte druže.

On nastavlja sa druženjima i hobijima, poput fotografije i snimanja pomoću drona, a trudi se i da usput registruje mirise, boje, žamor ljudi.

To mu pomaže da osvesti sadašnji trenutak, da se ne bi vraćao u prošlost u mislima.

„Um je toliki neprijatelj telu, to mi je neverovatno.

„Dok sam bio na putu u Maroku uopšte me nisu hvatala razmišljanja, a onda, dan pred povratak, um pokušava da me vrati nazad u kandže", kaže Darko, opisujući to kao neku vrstu krize.